Сверлова Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1955
Сын: Карпенко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Карпенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1956
Отец ребёнка: Карпенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1959
Отец ребёнка: Карпенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1961
Отец ребёнка: Карпенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1966
Отец ребёнка: Карпенко Петр Иванович