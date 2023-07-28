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Сверлова Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.?

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1955

Сын: Карпенко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Карпенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1956

Сын: Карпенко Виктор Петрович

Отец ребёнка: Карпенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.03.1959

Сын: Карпенко Сергей Петрович

Отец ребёнка: Карпенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1961

Сын: Карпенко Пётр Петрович

Отец ребёнка: Карпенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1966

Сын: Карпенко Иван Петрович

Отец ребёнка: Карпенко Петр Иванович

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