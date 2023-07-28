Карпенко Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1935
Отец: Карпенко Иван Исакович
Мать: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
28.08.1955
Сын: Карпенко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Сверлова Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1956
Мать ребёнка: Сверлова Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
19.03.1959
Мать ребёнка: Сверлова Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
03.08.1961
Мать ребёнка: Сверлова Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
24.02.1966
Мать ребёнка: Сверлова Раиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно