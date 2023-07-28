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Карпенко Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1966

Отец: Карпенко Петр Иванович

Мать: Сверлова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпенко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Карпенко Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпенко Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Карпенко Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпенко Богдан Иванович

Мать ребёнка: Карпенко Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Светлана

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