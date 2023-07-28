Карпенко Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1966
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1966
Отец: Карпенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карпенко Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпенко Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Карпенко Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карпенко Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпенко Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпенко Светлана