Кожедуб Сергей Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Кожедуб Еремей Яковлевич
Мать: Кожедуб Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожедуб Ольга Никитична
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Кожедуб Ольга Никитична
Рождение ребёнка
08.03.1870
Дочь: (Кожедуб) Мариамна Сергеевна
Мать ребёнка: Кожедуб Ольга Никитична
Рождение ребёнка
28.03.1872
Дочь: (Кожедуб) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Кожедуб Ольга Никитична
Рождение ребёнка
14.03.1876
Сын: Кожедуб Венедикт Сергеевич
Мать ребёнка: Кожедуб Ольга Никитична
Рождение ребёнка
07.11.1879
Дочь: (Кожедуб) Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Кожедуб Ольга Никитична
Смерть
Неизвестно