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Кожедуб Мария Степановна

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Степан

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кожедуб Сергей Еремеевич

Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марина Еремеевна

Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кожедуб Степан Еремеевич

Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кожедуб Онисим Еремеевич

Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Еремеевна

Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елистимья Еремеевна

Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Еремеевна

Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожедуб Еремей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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