Кожедуб Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марина Еремеевна
Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Еремеевна
Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елистимья Еремеевна
Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Еремеевна
Отец ребёнка: Кожедуб Еремей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно