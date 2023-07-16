Кожедуб Ольга Никитична
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Кожедуб Сергей Еремеевич
Рождение ребёнка
08.03.1870
Дочь: (Кожедуб) Мариамна Сергеевна
Отец ребёнка: Кожедуб Сергей Еремеевич
Рождение ребёнка
28.03.1872
Дочь: (Кожедуб) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кожедуб Сергей Еремеевич
Рождение ребёнка
14.03.1876
Сын: Кожедуб Венедикт Сергеевич
Отец ребёнка: Кожедуб Сергей Еремеевич
Рождение ребёнка
07.11.1879
Дочь: (Кожедуб) Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Кожедуб Сергей Еремеевич
Смерть
Неизвестно