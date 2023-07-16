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Кожедуб Ольга Никитична

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Никита

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожедуб Сергей Еремеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кожедуб Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Кожедуб Сергей Еремеевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1870

Дочь: (Кожедуб) Мариамна Сергеевна

Отец ребёнка: Кожедуб Сергей Еремеевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1872

Дочь: (Кожедуб) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кожедуб Сергей Еремеевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.03.1876

Сын: Кожедуб Венедикт Сергеевич

Отец ребёнка: Кожедуб Сергей Еремеевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1879

Дочь: (Кожедуб) Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Кожедуб Сергей Еремеевич

Мена, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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