Корнилова Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1878
Сын: Корнилов Терентий Федосеевич
Отец ребёнка: Корнилов Федосей Васильевич
Тверской губ. Калягинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Рождение ребёнка
16.09.1883
Отец ребёнка: Корнилов Федосей Васильевич
В метриках указано по отцу: Тверской губ. Калягинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Рождение ребёнка
07.02.1886
Дочь: Корнилова Евдокия Федосеевна
Отец ребёнка: Корнилов Федосей Васильевич
Тверской губ. Калягинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Рождение ребёнка
03.02.1889
Дочь: Корнилова Татьяна Федосеевна
Отец ребёнка: Корнилов Федосей Васильевич
Отец:Тверской губ. Калягинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно