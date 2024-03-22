Корнилов Федосей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Тверской губ. Калязинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Рождение ребёнка
1878
Сын: Корнилов Терентий Федосеевич
Мать ребёнка: Корнилова Параскева Федоровна
Тверской губ. Калягинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Рождение ребёнка
16.09.1883
Мать ребёнка: Корнилова Параскева Федоровна
В метриках указано по отцу: Тверской губ. Калягинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Рождение ребёнка
07.02.1886
Дочь: Корнилова Евдокия Федосеевна
Мать ребёнка: Корнилова Параскева Федоровна
Тверской губ. Калягинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Рождение ребёнка
03.02.1889
Дочь: Корнилова Татьяна Федосеевна
Мать ребёнка: Корнилова Параскева Федоровна
Тверской губ. Калягинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно