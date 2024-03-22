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Корнилов Федосей Васильевич

Место рождения

Прусово, Талдомский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Прусово, Талдомский, Московская область
Тверской губ. Калязинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Рождение ребёнка
1878

Сын: Корнилов Терентий Федосеевич

Мать ребёнка: Корнилова Параскева Федоровна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Тверской губ. Калягинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Рождение ребёнка
16.09.1883

Сын: Корнилов Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Корнилова Параскева Федоровна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
В метриках указано по отцу: Тверской губ. Калягинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Рождение ребёнка
07.02.1886

Дочь: Корнилова Евдокия Федосеевна

Мать ребёнка: Корнилова Параскева Федоровна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Тверской губ. Калягинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Рождение ребёнка
03.02.1889

Дочь: Корнилова Татьяна Федосеевна

Мать ребёнка: Корнилова Параскева Федоровна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Тверской губ. Калягинскаго уѣзда Семеновской вол. дер. Прусовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилова Параскева Федоровна

Смерть
Неизвестно
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