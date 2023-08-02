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Дорошенко Ефим Гордеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Дорошенко Гордей

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко Евлампия Иосифовна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Дорошенко Влас Ефимович

Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Дорошенко Даниил Ефимович

Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Дорошенко Никита Ефимович

Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Дорошенко Корней Ефимович

Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Дорошенко Степан Ефимович

Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Дорошенко Степан Ефимович

Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Дорошенко Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Дорошенко) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Дорошенко) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Дорошенко) Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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