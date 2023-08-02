Дорошенко Ефим Гордеевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Дорошенко Гордей
Мать: ?
Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна
Сын: Дорошенко Даниил Ефимович
Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна
Сын: Дорошенко Никита Ефимович
Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна
Сын: Дорошенко Корней Ефимович
Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна
Сын: Дорошенко Степан Ефимович
Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна
Сын: Дорошенко Степан Ефимович
Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна
Сын: Дорошенко Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна
Дочь: (Дорошенко) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна
Дочь: (Дорошенко) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна
Дочь: (Дорошенко) Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Дорошенко Евлампия Иосифовна