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Дорошенко Евлампия Иосифовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошенко Ефим Гордеевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Дорошенко Влас Ефимович

Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Дорошенко Даниил Ефимович

Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Дорошенко Никита Ефимович

Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Дорошенко Корней Ефимович

Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Дорошенко Степан Ефимович

Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Дорошенко Степан Ефимович

Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Дорошенко Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Дорошенко) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Дорошенко) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Дорошенко) Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич

Смерть
Неизвестно

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