Дорошенко Евлампия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Дорошенко Даниил Ефимович
Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Дорошенко Никита Ефимович
Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Дорошенко Корней Ефимович
Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Дорошенко Степан Ефимович
Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Дорошенко Степан Ефимович
Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Дорошенко Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Дорошенко) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Дорошенко) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Дорошенко) Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Дорошенко Ефим Гордеевич
Смерть
Неизвестно