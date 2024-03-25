Павлов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Павлова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Павлова Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Елена Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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