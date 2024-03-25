Павлов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Павлова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Павлова Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Елена Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
Неизвестно