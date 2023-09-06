Макушина Евдокия Феофилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Макушин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Дочь: Зелепукина (Макушина) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Макушин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Воинова (Макушина) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Макушин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Минаева (Макушина) Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Макушин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Макушин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
20.10.1845
Отец ребёнка: Макушин Алексей Яковлевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно