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Макушина Евдокия Феофилактовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макушин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Макушин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Макушин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Дочь: Зелепукина (Макушина) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Макушин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Воинова (Макушина) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Макушин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Минаева (Макушина) Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Макушин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Макушин Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Макушин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
20.10.1845

Сын: Макушин Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Макушин Алексей Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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