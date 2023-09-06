Минаева (Макушина) Васса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Бракосочетание
11.11.1859
Рождение ребёнка
07.01.1863
Дочь: Минаева (Минаева) Домна Афанасьевна
Отец ребёнка: Минаев Афанасий Минаевич
Рождение ребёнка
07.08.1864
Сын: Минаев Митрофан Афанасьевич
Отец ребёнка: Минаев Афанасий Минаевич
Рождение ребёнка
29.04.1867
Отец ребёнка: Минаев Афанасий Минаевич
Рождение ребёнка
11.10.1869
Дочь: Минаева (Минаева) Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Минаев Афанасий Минаевич
Смерть
Неизвестно