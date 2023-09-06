Минаева (Макушина) Васса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева (Макушина) Васса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Макушин Алексей Яковлевич

Мать: Макушина Евдокия Феофилактовна

Бракосочетание
11.11.1859

Муж: Минаев Афанасий Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1863

Дочь: Минаева (Минаева) Домна Афанасьевна

Отец ребёнка: Минаев Афанасий Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1864

Сын: Минаев Митрофан Афанасьевич

Отец ребёнка: Минаев Афанасий Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.04.1867

Сын: Минаев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Минаев Афанасий Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1869

Дочь: Минаева (Минаева) Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Минаев Афанасий Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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