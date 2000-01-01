Szpot ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Szpot Marceli
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Szpot Józef
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Trąbczyńska Katarzyna
Мать ребёнка: не указана
Rzekuń, Ostrołęka, Polska
Смерть
Неизвестно