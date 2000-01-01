Szpot ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szpot ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Szpot Marceli

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Szpot Józef

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Trąbczyńska Katarzyna

Мать ребёнка: не указана

Rzekuń, Ostrołęka, Polska
Смерть
Неизвестно
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