Szpot Marceli — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szpot Marceli

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Szpot ?

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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