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Петрушин Игнатей Ефимович

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1652

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрушина Марина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1680

Сын: Петрушин Семен Игнатьевич

Мать ребёнка: Петрушина Марина Тимофеевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Петрушин Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Петрушина Марина Тимофеевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1687

Дочь: Петрушина Зиновья Игнатьевна

Мать ребёнка: Петрушина Марина Тимофеевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1693

Сын: Петрушин Ларион Игнатьевич

Мать ребёнка: Петрушина Марина Тимофеевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Петрушина Федосья Игнатьевна

Мать ребёнка: Петрушина Марина Тимофеевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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