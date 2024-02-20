Петрушин Игнатей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1652
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1680
Сын: Петрушин Семен Игнатьевич
Мать ребёнка: Петрушина Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1684
Сын: Петрушин Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Петрушина Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1687
Дочь: Петрушина Зиновья Игнатьевна
Мать ребёнка: Петрушина Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1693
Сын: Петрушин Ларион Игнатьевич
Мать ребёнка: Петрушина Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Петрушина Федосья Игнатьевна
Мать ребёнка: Петрушина Марина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно