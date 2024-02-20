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Петрушин Ларион Игнатьевич

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Петрушин Игнатей Ефимович

Мать: Петрушина Марина Тимофеевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрушина Анна Леонтьевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Петрушин Елисей Ларионович

Мать ребёнка: Петрушина Анна Леонтьевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Петрушин Иван Ларионович

Мать ребёнка: Петрушина Анна Леонтьевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Петрушин Никифор Ларионович

Мать ребёнка: Петрушина Анна Леонтьевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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