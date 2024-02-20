Петрушин Ларион Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1714
Сын: Петрушин Елисей Ларионович
Мать ребёнка: Петрушина Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Петрушина Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Петрушин Никифор Ларионович
Мать ребёнка: Петрушина Анна Леонтьевна
Смерть
Неизвестно