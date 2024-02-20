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Петрушина Марина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1653

Дата смерти

1714

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрушин Игнатей Ефимович

Рождение ребёнка
1680

Сын: Петрушин Семен Игнатьевич

Отец ребёнка: Петрушин Игнатей Ефимович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Петрушин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Петрушин Игнатей Ефимович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1687

Дочь: Петрушина Зиновья Игнатьевна

Отец ребёнка: Петрушин Игнатей Ефимович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1693

Сын: Петрушин Ларион Игнатьевич

Отец ребёнка: Петрушин Игнатей Ефимович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Петрушина Федосья Игнатьевна

Отец ребёнка: Петрушин Игнатей Ефимович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1714

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