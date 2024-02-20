Петрушина Марина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1653
Дата смерти1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1680
Сын: Петрушин Семен Игнатьевич
Отец ребёнка: Петрушин Игнатей Ефимович
Рождение ребёнка
1684
Сын: Петрушин Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Петрушин Игнатей Ефимович
Рождение ребёнка
1687
Дочь: Петрушина Зиновья Игнатьевна
Отец ребёнка: Петрушин Игнатей Ефимович
Рождение ребёнка
1693
Сын: Петрушин Ларион Игнатьевич
Отец ребёнка: Петрушин Игнатей Ефимович
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Петрушина Федосья Игнатьевна
Отец ребёнка: Петрушин Игнатей Ефимович
Смерть
1714