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Петрушин Василий Игнатьевич

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Петрушин Игнатей Ефимович

Мать: Петрушина Марина Тимофеевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрушина Ульяния Васильевна

Мать ребёнка: Петрушина (Опарина) Матрона Яковлевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрушина (Опарина) Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Петрушин Роман Васильевич

Мать ребёнка: Петрушина (Опарина) Матрона Яковлевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Кожевникова (Петрушина) Ксенья Васильевна

Мать ребёнка: Петрушина (Опарина) Матрона Яковлевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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