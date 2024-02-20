Петрушин Василий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушина Ульяния Васильевна
Мать ребёнка: Петрушина (Опарина) Матрона Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Сын: Петрушин Роман Васильевич
Мать ребёнка: Петрушина (Опарина) Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Кожевникова (Петрушина) Ксенья Васильевна
Мать ребёнка: Петрушина (Опарина) Матрона Яковлевна
Смерть
Неизвестно