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Новиков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Новикова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Новикова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Новикова Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Новикова Александра Дмитриевна

Смерть
1885

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