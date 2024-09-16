Новиков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Новикова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Новикова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Новикова Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Новикова Александра Дмитриевна
Смерть
1885