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Новикова Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Новиков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Новиков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Андрей

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Новиков Андрей

Смерть
После 1906
Хорьково, Приморский муниципальный район, Архангельская область

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