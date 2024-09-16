Новикова Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Новиков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Новиков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Новиков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Андрей
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Новиков Андрей
Смерть
После 1906
Хорьково, Приморский муниципальный район, Архангельская область