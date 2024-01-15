Макарова (Груздева) Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.02.1899
Рождение ребёнка
03.02.1902
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Груздев Павел Осипович (Иосифович)
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1902
Отец ребёнка: Груздев Павел Осипович (Иосифович)
Рождение ребёнка
10.08.1910
Сын: Груздев Иосиф Павлов
Отец ребёнка: Груздев Павел Осипович (Иосифович)
Рождение ребёнка
03.07.1912
Отец ребёнка: Груздев Павел Осипович (Иосифович)
Смерть
Неизвестно