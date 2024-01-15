Макарова (Груздева) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Груздева) Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1899

Муж: Груздев Павел Осипович (Иосифович)

Рождение ребёнка
03.02.1902

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Груздев Павел Осипович (Иосифович)

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1902

Сын: Груздев Михаил Павлов

Отец ребёнка: Груздев Павел Осипович (Иосифович)

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.08.1910

Сын: Груздев Иосиф Павлов

Отец ребёнка: Груздев Павел Осипович (Иосифович)

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.07.1912

Сын: Груздев Анатолий Павлов

Отец ребёнка: Груздев Павел Осипович (Иосифович)

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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