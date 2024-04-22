Груздев Павел Осипович (Иосифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздев Павел Осипович (Иосифович)

Груздев Павел Осипович (Иосифович)

Место рождения

Хрустово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Груздев Иосиф (Осип) Петров

Мать: Марья Иванова

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
15.02.1899

Жена: Макарова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
03.02.1902

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Михайлова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1902

Сын: Груздев Михаил Павлов

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Михайлова

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.08.1910

Сын: Груздев Иосиф Павлов

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Михайлова

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.07.1912

Сын: Груздев Анатолий Павлов

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Михайлова

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close