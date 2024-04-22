Груздев Павел Осипович (Иосифович)
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Груздев Иосиф (Осип) Петров
Мать: Марья Иванова
Бракосочетание
15.02.1899
Рождение ребёнка
03.02.1902
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Михайлова
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1902
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
10.08.1910
Сын: Груздев Иосиф Павлов
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
03.07.1912
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно