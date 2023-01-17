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Сахарников Иван Семенович

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Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

23.04.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1818

Отец: Сахарников Семен Андреевич

Мать: Сахарникова Мария Тихоновна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Крещение
25.04.1818
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Кашинской штатной команды солдат Тихон Игнатьев
Рождение ребёнка
30.01.1864

Сын: Сахарников Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Сахарникова Параскева Ивановна

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.07.1866

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сахарникова Параскева Ивановна

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарникова Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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