Сахарников Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения23.04.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1818
Крещение
25.04.1818
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Кашинской штатной команды солдат Тихон Игнатьев
Рождение ребёнка
30.01.1864
Сын: Сахарников Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Сахарникова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1866
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сахарникова Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно