Сахарникова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти22.10.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1864
Сын: Сахарников Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Сахарников Иван Семенович
Рождение ребёнка
31.07.1866
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сахарников Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.10.1901
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
23.10.1901
Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя