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Сахарникова Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

22.10.1901

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1864

Сын: Сахарников Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Сахарников Иван Семенович

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.07.1866

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сахарников Иван Семенович

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахарников Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.10.1901
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
23.10.1901
Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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