Гудяков-Беляков Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти11.01.1890 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Гудков-Беляков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Гудков-Беляков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
26.09.1867 ст.
Сын: Гудков-Беляков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Юлия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1890 ст.
от прогрессивного паралича