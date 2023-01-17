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Гудяков-Беляков Владимир Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

11.01.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Гудков-Беляков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Юлия Николаевна

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Гудков-Беляков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Юлия Николаевна

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.09.1867 ст.

Сын: Гудков-Беляков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Юлия Николаевна

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова-Белякова Юлия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
11.01.1890 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
от прогрессивного паралича
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