Медведев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Алексей

Медведев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Медведева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Медведева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Медведева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Медведева ?

Смерть
Неизвестно

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