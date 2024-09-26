Медведев Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Алексей
Мать: Медведева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Медведев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Медведева Наталья Александровна
Смерть
Неизвестно