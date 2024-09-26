Медведев Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Алексей

Мать: Медведева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Медведев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Медведева Наталья Александровна

Смерть
Неизвестно

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