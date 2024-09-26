Медведева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Медведев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Медведев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Медведев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Медведев Алексей

Смерть
Неизвестно

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