Гавриков Александр Николаевич
Место рожденияг.Кунгур.Пермская область
Дата рождения02.03.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1974
Рождение ребёнка
05.04.1975
Сын: Гавриков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Гаврикова-Орлова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
30.03.1979
Сын: Гавриков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Гаврикова-Орлова Мария Викторовна