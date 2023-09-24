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Гавриков Александр Николаевич

Место рождения

г.Кунгур.Пермская область

Дата рождения

02.03.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1974

Жена: Гаврикова-Орлова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
05.04.1975

Сын: Гавриков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Гаврикова-Орлова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
30.03.1979

Сын: Гавриков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Гаврикова-Орлова Мария Викторовна

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