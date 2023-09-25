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Гаврикова-Орлова Мария Викторовна

Место рождения

д.Фоминка Добрянского района Пермской области

Дата рождения

14.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1955

Отец: Егонин Виктор

Мать: Орлова Антонина Андреевна

Бракосочетание
09.10.1974

Муж: Гавриков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
05.04.1975

Сын: Гавриков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Гавриков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1979

Сын: Гавриков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Гавриков Александр Николаевич

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