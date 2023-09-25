Гаврикова-Орлова Мария Викторовна
Место рожденияд.Фоминка Добрянского района Пермской области
Дата рождения14.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1955
Отец: Егонин Виктор
Бракосочетание
09.10.1974
Рождение ребёнка
05.04.1975
Сын: Гавриков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Гавриков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1979
Сын: Гавриков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Гавриков Александр Николаевич