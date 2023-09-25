Гавриков Сергей Александрович
Место рожденияс.Курашим Пермского района Пермской области
Дата рождения05.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1975
с.Курашим Пермского района Пермской области
Рождение ребёнка
10.01.1998
Дочь: Черноусова-Боталова-Стругова Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Черноусова Наталья Анатольевна
с.Курашим Пермского района Пермской области
Бракосочетание
Неизвестно