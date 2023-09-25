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Гавриков Сергей Александрович

Место рождения

с.Курашим Пермского района Пермской области

Дата рождения

05.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1975

Отец: Гавриков Александр Николаевич

Мать: Гаврикова-Орлова Мария Викторовна

с.Курашим Пермского района Пермской области
Рождение ребёнка
10.01.1998

Дочь: Черноусова-Боталова-Стругова Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Черноусова Наталья Анатольевна

с.Курашим Пермского района Пермской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова Наталья Анатольевна

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