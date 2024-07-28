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Пожитков Степан Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Антон Евгеньевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова (Пожиткова) Пераскева Ивановна

Восприемник
13.08.1909 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/20
Рождение ребёнка
14.08.1917 ст.

Дочь: (Пожиткова) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Пожиткова (Пожиткова) Пераскева Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/12
Восприемник
18.12.1917 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/16
Смерть
Неизвестно

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