Пожитков Степан Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Антон Евгеньевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
13.08.1909 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/20
Рождение ребёнка
14.08.1917 ст.
Дочь: (Пожиткова) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Пожиткова (Пожиткова) Пераскева Ивановна
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/12
Восприемник
18.12.1917 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/16
Смерть
Неизвестно