Пожиткова (---) Устинья Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Волкова (Пожиткова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пожитков Иван Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/157
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
12.11.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/103
Восприемник
01.05.1872 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/15
Бракосочетание
09.01.1876 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/161
Рождение ребёнка
05.12.1876 ст.
Дочь: (Пожиткова) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Пожитков Антон Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/157
Рождение ребёнка
01.07.1879 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Антон Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/73
Восприемник
21.10.1880 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/95
Рождение ребёнка
08.03.1882 ст.
Дочь: Орлова (Пожиткова) Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Пожитков Антон Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/108
Рождение ребёнка
26.11.1884 ст.
Сын: Пожитков Николай Антонович
Отец ребёнка: Пожитков Антон Иванович
фамилия отца указана Кириллов? https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/137
Рождение ребёнка
22.06.1886 ст.
Дочь: Костина (Пожиткова) Ефросинья Антоновна
Отец ребёнка: Пожитков Антон Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/77 воспр Феодор Никифорович крест жена Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.
Дочь: (Пожиткова) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Пожитков Антон Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/0bb685b2-7a98-480f-92fa-6647c304294d/129
Рождение ребёнка
15.02.1901 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Антон Иванович
в метрике матерью указана Евдокия Прокопьевна (как зовут жену их сына Петра) https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/110
Смерть
Неизвестно