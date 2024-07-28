Пожиткова (Пожиткова) Пераскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.07.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1893 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/052855d3-5653-4673-a3ce-06397da719e9/193
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
03.07.1909 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/16
Восприемник
08.10.1909 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/26
Рождение ребёнка
14.08.1917 ст.
Дочь: (Пожиткова) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Пожитков Степан Антонович
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/12
Смерть
Неизвестно