Пожиткова (Пожиткова) Пераскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова (Пожиткова) Пераскева Ивановна

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.07.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1893 ст.

Отец: Пожитков Иван Игнатьевич

Мать: Пожиткова (Полунина) Анастасия Киприяновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/052855d3-5653-4673-a3ce-06397da719e9/193
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Степан Антонович

Восприемник
03.07.1909 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/16
Восприемник
08.10.1909 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/26
Рождение ребёнка
14.08.1917 ст.

Дочь: (Пожиткова) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Пожитков Степан Антонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/12
Смерть
Неизвестно

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