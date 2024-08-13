Иванов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1929

Дата смерти

26.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1929

Отец: Иванов Александр Иванович

Мать: Степанова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1949

Сын: Иванов Александр Павлович

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1951

Сын: Иванов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1954

Дочь: Голощапова Нина Павловна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1958

Сын: Иванов Николай Павлович

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Смерть
26.01.1986

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