Иванов Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1929
Дата смерти26.01.1986
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1929
Отец: Иванов Александр Иванович
Мать: Степанова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1949
Сын: Иванов Александр Павлович
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1951
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1954
Дочь: Голощапова Нина Павловна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1958
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Смерть
26.01.1986