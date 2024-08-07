Иванова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Валентина Ивановна

Иванова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1929

Дата смерти

07.08.2024

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1929

Отец: Сорокин Иван Семёнович

Мать: Васильева Ефимья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Павел Александрович

Рождение ребёнка
29.01.1949

Сын: Иванов Александр Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Александрович

Рождение ребёнка
01.12.1951

Сын: Иванов Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Александрович

Рождение ребёнка
08.12.1954

Дочь: Голощапова Нина Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел Александрович

Рождение ребёнка
23.10.1958

Сын: Иванов Николай Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Александрович

Смерть
07.08.2024

Мы используем куки для улучшения работы сайта.