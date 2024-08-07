Иванова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1929
Дата смерти07.08.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1949
Сын: Иванов Александр Павлович
Отец ребёнка: Иванов Павел Александрович
Рождение ребёнка
01.12.1951
Отец ребёнка: Иванов Павел Александрович
Рождение ребёнка
08.12.1954
Дочь: Голощапова Нина Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел Александрович
Рождение ребёнка
23.10.1958
Отец ребёнка: Иванов Павел Александрович
Смерть
07.08.2024