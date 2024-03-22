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Васильев / Кривоногов Семен Алексеевич

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

22.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1898

Отец: Кривоногов Алексей I

Мать: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Крещение
23.04.1898
село Глинково, Ногинский район, Московская область, Россия
Гребневской волости деревни Громникова крестьянин Георгий Алексеев Кривоногов и родная сестра его девица А??рипина Алексеева | село Глинково, Ногинский район, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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