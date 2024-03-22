Васильев / Кривоногов Семен Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1898
Крещение
23.04.1898
село Глинково, Ногинский район, Московская область, Россия
Гребневской волости деревни Громникова крестьянин Георгий Алексеев Кривоногов и родная сестра его девица А??рипина Алексеева | село Глинково, Ногинский район, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно