Кривоногова Александра Семеновна
Место рожденияд. Новая
Дата рожденияВычислено 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Новая
Бракосочетание
26.09.1871
Муж: Кривоногов Алексей I
Рождение ребёнка
23.05.1876
Сын: Кривоногов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей I
Рождение ребёнка
04.10.1878
Дочь: ■ Алексеевна
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей I
Рождение ребёнка
23.06.1881
Дочь: Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей I
Рождение ребёнка
23.06.1886
Сын: Кривоногов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей I
Рождение ребёнка
20.03.1889
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей I
Рождение ребёнка
22.04.1898
Сын: Васильев / Кривоногов Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей I
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно