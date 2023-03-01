Кривоногова Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Александра Семеновна

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Место рождения

д. Новая

Дата рождения

Вычислено 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Новая
Бракосочетание
26.09.1871

Муж: Кривоногов Алексей I

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1876

Сын: Кривоногов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей I

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1878

Дочь: ■ Алексеевна

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей I

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1881

Дочь: Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей I

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1886

Сын: Кривоногов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей I

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1889

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей I

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1898

Сын: Васильев / Кривоногов Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей I

Громково, Богородский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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