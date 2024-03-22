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Кривоногов Алексей I

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

14.05.1849

Дата смерти

08.09.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1849

Отец: Кривоногов Петр I

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Крещение
15.05.1849
село Глинково, Ногинский район, Московская область, Россия
той же деревни крестьянин Николай Гаврилов и родная сестра его девица Анна Гаврилова | село Глинково, Ногинский район, Московская область, Россия
Бракосочетание
26.09.1871

Жена: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1876

Сын: Кривоногов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1878

Дочь: ■ Алексеевна

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1881

Дочь: Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1886

Сын: Кривоногов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1889

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1898

Сын: Васильев / Кривоногов Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
Смерть
08.09.1915
Громково, Богородский, Московская область
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