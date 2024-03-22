Кривоногов Алексей I
Место рождения
Дата рождения14.05.1849
Дата смерти08.09.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1849
Отец: Кривоногов Петр I
Крещение
15.05.1849
село Глинково, Ногинский район, Московская область, Россия
той же деревни крестьянин Николай Гаврилов и родная сестра его девица Анна Гаврилова | село Глинково, Ногинский район, Московская область, Россия
Бракосочетание
26.09.1871
Рождение ребёнка
23.05.1876
Сын: Кривоногов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
04.10.1878
Дочь: ■ Алексеевна
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
23.06.1881
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
23.06.1886
Сын: Кривоногов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
20.03.1889
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
22.04.1898
Сын: Васильев / Кривоногов Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1915