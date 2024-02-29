Понадцова (Жужнева) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понадцова (Жужнева) Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Жужнев Алексей Михайлович

Мать: Жужнева Екатерина

Рождение ребёнка
04.11.1976

Сын: Понадцов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Понадцов Николай

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Гурко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Понадцов Николай

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Понадцов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понадцов Николай

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