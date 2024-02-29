Понадцова (Жужнева) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Жужнев Алексей Михайлович
Мать: Жужнева Екатерина
Рождение ребёнка
04.11.1976
Сын: Понадцов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Понадцов Николай
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Гурко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Понадцов Николай
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Понадцов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Понадцов Николай