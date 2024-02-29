Понадцов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1976
Сын: Понадцов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Понадцова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Гурко Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Понадцова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Понадцова Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно