Понадцов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понадцов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1976

Сын: Понадцов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Понадцова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Гурко Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Понадцова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Понадцова Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понадцова Нина Алексеевна

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