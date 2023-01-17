Ишимова (Скорнякова) Устиния Климонтовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1743
Отец: Скорняков Климонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1773
Дочь: Савиных Наталья Амвросиевна
Отец ребёнка: Ишимов Амвросий Осипович
Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно