Ишимова (Скорнякова) Устиния Климонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишимова (Скорнякова) Устиния Климонтовна

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Место рождения

Скорняки, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: Скорняков Климонт

Мать: не указана

Скорняки, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1773

Дочь: Савиных Наталья Амвросиевна

Отец ребёнка: Ишимов Амвросий Осипович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишимов Амвросий Осипович

Смерть
Неизвестно
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