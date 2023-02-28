Ишимов Алексей Амвросиевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1770 и 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1775
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Дочь: Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно