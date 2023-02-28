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Ишимов Алексей Амвросиевич

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Место рождения

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1770 и 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1775

Отец: Ишимов Амвросий Осипович

Мать: Ишимова Устиния Климонтовна

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Дочь: Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Ишимов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Дочь: Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишимова Параскева Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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