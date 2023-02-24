Скорнякова Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1718
Дата смерти10.12.1778 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Дочь: Ишимова Устиния Климонтовна
Отец ребёнка: Скорняков Климонт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скорняков Климонт
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.12.1778 ст.