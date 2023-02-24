Скорнякова Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкорнякова Евдокия Тимофеевна

Скорнякова Евдокия Тимофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1718

Дата смерти

10.12.1778 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Дочь: Ишимова Устиния Климонтовна

Отец ребёнка: Скорняков Климонт

Скорняки, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скорняков Климонт

Место жительства
Неизвестно
Скорняки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.12.1778 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close