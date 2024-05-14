Солодовникова Катерина Кириловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Солодовников Ларион Никифорович
Отец ребёнка: Солодовников Никифор Аврамович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 лист
Смерть
Неизвестно