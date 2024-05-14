Солодовникова Катерина Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова Катерина Кириловна

Место рождения

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Никифор Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Солодовников Ларион Никифорович

Отец ребёнка: Солодовников Никифор Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 лист
Смерть
Неизвестно

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