Припольцева (Бурманович) Виктория Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Припольцева (Бурманович) Виктория Андреевна

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Место рождения

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.08.1880 ст.

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1880 ст.

Отец: Бурманович Андрей Фаддеевич

Мать: Бурманович (Бауман) Астольда Мария Матильда Александровна

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Припольцев Георгий Васильевич

Крещение
24.12.1896
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Дочь Провизора Андрея Фаддеевича Бурманович Виктория Андреевна, состоявшая в лютеранском исповедании 16 лет от рождения, вследствии изъявленного ею решительного желания, помазанием Св. мора(?) присоед... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1906

Дочь: Соколова (Припольцева) Эмилия Георгиевна

Отец ребёнка: Припольцев Георгий Васильевич

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Казанская церковь город Павловск. О рождении, о браке, о смерти ф.И331, оп.10, д.267
Рождение ребёнка
09.08.1908

Сын: Припольцев Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Припольцев Георгий Васильевич

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рожден 27 июля по старому стилю. Крещен 10 августа 1908 года (ст.) в Преображенском соборе города Павловска Воронежской губернии.
Смерть
1940
Волоконовка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

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