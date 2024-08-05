Припольцева (Бурманович) Виктория Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1880 ст.
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1880 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
24.12.1896
Дочь Провизора Андрея Фаддеевича Бурманович Виктория Андреевна, состоявшая в лютеранском исповедании 16 лет от рождения, вследствии изъявленного ею решительного желания, помазанием Св. мора(?) присоед... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1906
Дочь: Соколова (Припольцева) Эмилия Георгиевна
Отец ребёнка: Припольцев Георгий Васильевич
Казанская церковь город Павловск. О рождении, о браке, о смерти ф.И331, оп.10, д.267
Рождение ребёнка
09.08.1908
Сын: Припольцев Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Припольцев Георгий Васильевич
Рожден 27 июля по старому стилю. Крещен 10 августа 1908 года (ст.) в Преображенском соборе города Павловска Воронежской губернии.
Смерть
1940
Волоконовка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область