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Припольцев Николай Георгиевич

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Место рождения

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1908

Отец: Припольцев Георгий Васильевич

Мать: Припольцева (Бурманович) Виктория Андреевна

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рожден 27 июля по старому стилю. Крещен 10 августа 1908 года (ст.) в Преображенском соборе города Павловска Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Припольцев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Припольцева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Припольцева Анастасия

Смерть
Неизвестно

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