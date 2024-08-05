Припольцев Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1908
Рожден 27 июля по старому стилю. Крещен 10 августа 1908 года (ст.) в Преображенском соборе города Павловска Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Припольцев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Припольцева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Припольцева Анастасия
Смерть
Неизвестно