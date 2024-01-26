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Щербаков Иван Евсигнеевич

Место рождения

Амелино, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

02.09.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1911 ст.

Отец: Щербаков Евсигней Васильевич

Мать: Щербакова Наталия Петровна

Амелино, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Крещение
04.09.1911 ст.
Терновка, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Тихоновская церковь, х.Терновский, ст.Кременской, Усть-Медведицкий округ Воспреемники (крестные): Федор Федоров Никитин и девица Мария Петрова Попова (арх. оп.56 дело 21158об-159)
Смерть
Неизвестно

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