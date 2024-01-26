Щербаков Иван Евсигнеевич
Место рождения
Дата рождения02.09.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1911 ст.
Крещение
04.09.1911 ст.
Терновка, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Тихоновская церковь, х.Терновский, ст.Кременской, Усть-Медведицкий округ Воспреемники (крестные): Федор Федоров Никитин и девица Мария Петрова Попова (арх. оп.56 дело 21158об-159)
Смерть
Неизвестно