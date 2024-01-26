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Щербаков Евсигней Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
10.08.1907 ст.

Дочь: (Щербакова) Евдокия Евсигнеевна

Мать ребёнка: Щербакова Наталия Петровна

Амелино, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.

Сын: Щербаков Иван Евсигнеевич

Мать ребёнка: Щербакова Наталия Петровна

Амелино, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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