Щербаков Евсигней Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1907 ст.
Дочь: (Щербакова) Евдокия Евсигнеевна
Мать ребёнка: Щербакова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.
Сын: Щербаков Иван Евсигнеевич
Мать ребёнка: Щербакова Наталия Петровна
Смерть
Неизвестно